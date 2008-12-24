Вроцлав может объявить повторный тендер на строительство стадиона

Власти Вроцлава могут объявить новый тендер на строительство стадиона для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который совместно организуют Украина и Польша.

Как сообщает РАР, три компании, которые прошли в финальную часть тендера, объявленного еще в июне этого года, хотят за свои услуги значительно больше денег, чем рассчитывали местные власти.

В частности, наименьшая предложенная цена составляет 250 млн. долларов, что на 70 миллионов больше, чем хотел выделить на строительство стадиона Вроцлав. Другие два предложения - 260 и 320 миллионов долларов.

Местные власти могут согласиться на увеличение расходов на стадион, или объявить новый тендер.

Согласно проекту, новый стадион, который займет площадь 14 га, сможет вместить 44 тысячи зрителей. Кроме этого, здесь будет казино, дискотека, ресторан на 1600 человек и офисно-конференционный комплекс.

В рамках Евро-2012 на стадионе должны состояться три матча.

Между тем, на этой неделе закончились подготовительные работы для сооружения стадиона, которые с сентября проводила компания Wakoz, благодаря чему основные строительные работы могли бы начаться, как планировалось, с января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, компания Wrocіaw 2012, созданная местными властями Вроцлава для координации строительства стадиона, продлила до 17 декабря срок подачи заявок о компаний, которые участвовали в тендере.

15 декабря началось строительство стадиона в Гданьске, который стал первым городом из 4 главных городов-организаторов Евро-2012 в Польше, приступившим к выполнению главных строительных работ.

Вроцлав является одним из 4 основных городов Польши, где пройдут матчи Евро-2012.

Сооружение Вроцлавского стадиона планируется завершить в декабре 2010 года.

С ноября за темпами строительства стадиона во Вроцлаве можно наблюдать через Интернет: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true