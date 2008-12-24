ВР планирует отменить льготы при трудоустройстве иностранцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины” проголосовали 256 народных депутатов из 441 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предусматривается внести изменения в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законы „О занятости населения”, „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”, „О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования”.

Законопроектом, в частности, предусмотрена либерализация экономической деятельности, улучшение условий хозяйственной деятельности. На период до 31 декабря 2010 года работодатели освобождаются от обязанности бронировать до 5% рабочих мест для отдельных категорий населения, которые нуждаются в социальной защите, и трудоустройство таких лиц будет осуществляться путем предоставления дотации работодателям за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Кроме того, предусматривается защита национального рынка труда путем остановки на период с 1 января 2009 до 31 декабря 2010 года действия части второй статьи 35 Закона „О соглашении о распределении продукции” и части шестой статьи 7 Закона Украины „Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине”, которыми предусматривается освобождение работодателей от обязанности получать разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.

Законопроектом предлагается расширить критерии работы в зависимости от категорий безработных, что предупредит случаи злоупотреблений услугами государственной службы занятости со стороны недобросовестных лиц. Так, определены критерии подходящей работы для лиц, которые до наступления безработицы более 6 месяцев были заняты в личном крестьянском хозяйстве, для инвалидов, для лиц, которые впервые ищут работу и не имеют профессии (специальности), для лиц, которые находятся на учете как безработные свыше 12 месяцев.

Предусматривается введение проверки достоверности данных безработных, которые подаются в государственную службу занятости для назначения материального обеспечения на случай безработицы и предоставления социальных услуг путем обмена информацией с ГНА и Пенсионным фондом Украины (расследование страховых случаев и обоснованности выплат материального обеспечения).

Одновременно предлагается расширение круга лиц, которые подлежат страхованию на случай безработицы.