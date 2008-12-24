Украина и Польша будут улучшать пограничную инфраструктуру

Для решения проблемных вопросов перестройки пограничной инфраструктуры Украина и Польша договорились ежемесячно проводить рабочие встречи при участии профильных государственных органов, ответственных за подготовку и проведение Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, соответствующее решение приняли участники международной конференции “Чемпионат Европы 2012 года из футбола в Украине и Польше – общие задания, успехи, проблемы”, которая прошла 22 декабря во Львове.

Во время мероприятия приоритетными темами обсуждения были вопросы открытия новых пунктов пропуска на украинско-польской границе, строительство новой автострады А4 Берлин-Киев, который будет пролегать территорией Подкарпатского воеводства РП и Львовской области, развитие объектов придорожного сервисного обслуживания. Стороны также обменялись информацией о состоянии подготовки спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата.

В конференции во Львове приняли участие представители Подкарпатского воеводства Республики Польша, Министерства регионального развития и строительства Украины, Федерации футбола Украины, Львовской облгосадминистрации, Львовского горсовета и пограничных районов Львовской области.