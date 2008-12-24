Центральные улицы Харькова вскоре начнут реконструировать к Евро 2012

Сессия Харьковского городского совета сегодня разрешила управлению строительства, ремонта и реконструкции проведение реконструкции трех центральных улиц города в рамках подготовки и проведения Евро-2012 в Харькове. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

Ремонт этих улиц обеспечит возможность подъезда участников и гостей чемпионата к объектам обслуживания (гостиницам, больницам, фан-зонам, кафе, ресторанам и и тому подобное). Кроме того, оптимизируется организация транспортных потоков, связь с другими улицами центральной части города и выход на основные магистрали, которые ведут к стадиону «Металлист».