На «Донбасс Арене» заканчивается формирование дренажных слоев

На футбольном поле «Донбасс Арены» практически закончены работы по формированию дренажных слоев, полностью выполнены работы по разводке поливочных коммуникаций и системы принудительной подачи воздуха. Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, заканчивается формирование песчаного подстилающего слоя поля.

Также проводится доставка и складирование комплектующих системы жидкостного подогрева поля и при повышении среднесуточной температуры воздуха начнется их монтаж.

Одним из следующих этапов в строительстве футбольного поля будет укладка двухлетнего рулонного газона. А именно – “мятлика лугового”, который для донецкого стадиона выращивается на специализированной иностранной ферме.

Непосредственно укладка газона запланирована на май будущего года. Технология срезки и транспортировки рулонного газона предусматривает использование специализированной техники и особенно бережных условий при перевозке, а именно поддержания требуемой температуры, минимальное время транспортировки.

На «Донбасс Арену» газон будет доставлен в рулонах длиной до 18 м и шириной 1,2 м. Их раскатают по полю с помощью соответствующего оборудования и спустя несколько дней проведут первую стрижку. После проведения дополнительного комплекса работ, спустя некоторое время исчезнут все стыковочные швы. Чтобы полностью уложить на стадионе футбольный газон понадобится два-три дня.