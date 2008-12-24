В Варшаве на праздники остановили строительство стадиона

В столице Польши на время Рождественско-новогодних праздников с 23 декабря 2008 года по 5 января 2009 года решили приостановить выполнение наиболее шумных работ по строительству Национального стадиона.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению Евро-2012, приостановка работ стала возможной, благодаря опережению графика строительства стадиона.

«Это наш жест для жителей, проживающих возле Национального стадиона, которым интенсивное вколачивание свай может мешать», - сказал вице-глава компании по вопросам строительства стадиона Януш КУБЛИЦКИЙ.

По данным PL2012, на сегодняшний день выполнено 64% работ при 48% запланированных.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 8 консорциумов фирм подали заявки на строительство Национального стадиона в Варшаве, который, по предварительным оценкам, будет стоить 445 млн. дол. и должен быть введен в эксплуатацию летом 2011 года.

Тендер по строительству Национального стадиона состоится в 2 этапа.

Сначала до конца года тендерная комиссия проверит способность фирм, которые подадут заявки, выполнить проектное задание.

Претенденты должны заплатить залог в размере около 5,5 млн. дол., подтвердить возможность получения кредита на почти 45 млн. дол. и доказать, что имеют опыт сооружения крытых стадионов на как минимум 30 тыс. мест.

В январе фирмы, которые пройдут первый этап, подадут свои финансовые предложения.

Главным критерием при выборе претендента для комиссии станет собственно цена строительства.

Победителя тендера планируют объявить в конце марта - начале апреля будущего года, после чего сразу начнется второй этап строительства стадиона.

Справка УНИАН. Национальный стадион на 55 тыс. зрителей будет построен на месте старого стадиона. На данном этапе строители проводят демонтаж старого стадиона и подготовительные работы для строительства нового. Этот подготовительный этап планируется завершить до 13 апреля 2009 года.