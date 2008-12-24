Тимошенко: инфраструктурные проекты помогут с безработицей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что реализация в Украине инфраструктурных и инвестиционных проектов поможет решить проблему растущей безработицы и создать новые рабочие места.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 23 декабря в Верховной Раде, представляя проект Государственного бюджета на 2009 год и Программу деятельности правительства.

“Кроме того - максимальное объединение владельцев предприятий, профсоюзов, правительства, всех ветвей власти, чтобы стабилизировать ситуацию и совместными усилиями сохранить трудовые коллективы в это трудное время финансового кризиса”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство разработало программу преодоления безработицы. В то же время глава правительства подчеркнула, что согласно прогнозам Международной организации труда, рост безработицы ожидается и в Европе, и в США.

Как сообщал УНИАН, Государственный центр занятости прогнозирует в 2009 году увеличение уровня безработицы в Украине до 9% против 6,2 % в 2008 году. Ожидается, что в следующем году в службы занятости обратится от 2,9 млн. до 3,5 млн. человек.