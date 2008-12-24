Кабмин считает первоочередными инфраструктурные проекты ЧЕ-12

Первоочередными инвестиционными проектами в правительстве Украины считают инфраструктурные проекты в рамках Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, по словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, это, в частности, - реконструкция стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве, строительство стадионов во Львове и Донецке, реконструкция стадиона «Черноморец» в Одессе и спортивного комплекса «Металлист» в Харькове.

Среди первоочередных инвестиционных проектов также улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общегосударственного значения и коммунальной собственности, строительство, реконструкция и ремонт железных дорог, строительство, реконструкция и переоборудование гостиниц, строительство тренировочных баз, проектирование, строительство и реконструкция аэропортов, общежитий в городах и на прилегающих к ним территориях.

Важными отраслями украинской экономики, которые на сегодня нуждаются в привлечении инвестиций, является машиностроение, легкая и деревообрабатывающая промышленность, оборонно-промышленный комплекс и другие.

Кроме того, важное значение, по словам министра, правительство уделяет улучшению медицинской инфраструктуры, информационно-телекоммуникационному обеспечению.

Также в привлечении инвестиций нуждаются проекты по энергообеспечению, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и топливно-энергетического сектора.

«Осознавая важность улучшения инвестиционного климата в Украине, главным заданием на краткосрочную перспективу является усовершенствование необходимой правовой и организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения инвестиционного климата и формирования основы сохранения и повышения конкурентоспособности отечественной экономики», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.