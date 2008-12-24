Кубок УЕФА со следующего сезона будет именоваться Лига Европы УЕФА

Один из старейших европейских турниров в 2009 году обретет новое лицо - Кубок УЕФА, первый розыгрыш которого состоялся в кампании 1971/72, в следующем сезоне получит новое имя и станет называться Лигой Европы УЕФА, сообщает

Новое название отражает последние изменения, постигшие формат турнира, в групповой стадии которого теперь будут играть 48 команд. Помимо централизованного маркетинга прав на вещание матчей группового этапа, официального мяча и представляющего спонсора, спонсорская программа Лиги Европы, начиная со стадии плей-офф, будет осуществляться централизованно.

Турнир также получит новый логотип и визуальное оформление. Смена названия, эмблемы и символики является следующим логическим шагом после принятия поправок к формату Кубка УЕФА и введением полноценного группового этапа с матчами дома и на выезде. Это решение было принято исполкомом УЕФА еще в декабре 2007 года.

Новое имя и логотип лучше отражают формат соревнования. Европа - древнегреческое слово, которое понятно на всех языках. УЕФА пошел на эти изменения с целью вдохнуть новую жизнь в турнир и изменить его место на футбольном небосклоне, который сильно преобразился с появлением Лиги чемпионов УЕФА.

Новая Лига Европы должна утвердить свои позиции как один из престижнейших турниров планеты. "Мы верим, что при помощи нового названия, нового бренда и нового формата этот турнир при поддержке спонсоров сможет быстро обрести популярность", - сказал генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР в сентябре.

Победитель Лиги Европы определится после 205 матчей. 48 команд будут разбиты на 12 квартетов. В 1/16 финала попадут по два лучших клуба из всех групп, а также восемь клубов, которые займут третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Финал будет состоять из одного поединка, который будет играться на нейтральном стадионе. Число отборочных раундов возрастет с нынешних двух до четырех. Увеличение количества участников стало возможным за счет упразднения Кубка Интертото.

Матчи Лиги Европы будут играться по четвергам на игровых неделях Лиги чемпионов либо по средам и четвергам в недели, когда в Лиге чемпионов матчей не запланировано. В зависимости от места проведения матчи будут начинаться в 19:00 или 21:05 по европейскому времени. Финал состоится в среду в 20:45 по средне европейскому времени (СЕТ).