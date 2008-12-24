Проектом Бюджета-2009 расходы на автодороги уменьшены на 31%

На развитие сети и содержание автодорог общего пользования в 2009 году предлагается направить 4,631 млрд. грн. Соответствующие цифры предусмотрены в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2009 год, внесенном Кабинетом Министров и зарегистрированном в Верховной Раде Украины 23 декабря.

Это на 31% меньше суммы, планируемой прежним проектом Госбюджета на 2009 г., внесенным в ВР в сентябре т.г., которым предусматривалось направить на эти цели 6,696 млрд. грн., и на 20% меньше средств, заложенных в Госбюджете-2008 (5,85 млрд. грн.).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, кроме того, на выполнение обязательств государства по кредитам, полученным под государственные гарантии по действующим соглашениям, предусмотрено выделить 8 млрд. 652,6 млн. грн. Также 466,9 млн. грн. предусмотрено на продолжение строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье и 650 млн. грн. – на строительство железнодорожно- автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве. 500 млн. грн. предусмотрено на строительство и реконструкцию объездных автомобильных дорог вокруг городов в ходе подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года.

Кроме того, на аппарат Государственной службы автодорог (Укравтодор) законопроектом предлагается направить в 2009 г. более 9 млрд. грн.

В целом сумма финансирования дорожной отрасли в 2009 году составит 14,9 млрд. грн., что на 5 млрд. грн. превышает уровень текущего года, отмечается пояснительной записке к проекту.

Как сообщал УНИАН, предыдущим вариантом проекта Госбюджета-2009 правительство предлагало выделить в 2009 г. из специального фонда Госбюджета 6 млрд. 696 млн. грн. на развитие и содержание автодорог общего пользования. В частности, планировалось существенное увеличение и реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012 и ликвидации последствий стихийного бедствия в дорожном хозяйстве. При этом на погашение обязательств по кредитам "Укравтодора", полученным под гарантию Кабмина, предлагалось выделить 1,78 млрд. грн. Суммы на строительство и реконструкцию объездных автодорог вокруг городов в ходе подготовки к Евро-2012, на строительство мостов в Запорожье и Киеве через Днепр в прежнем проекте были зафиксированы на этом же уровне.

Справка УНИАН. В 2008 году в спецфонде Государственного бюджета на развитие и содержание сети автомобильных дорог Украины общего пользования заложено 5,85 млрд. грн. Кроме того, из спецфонда на погашение обязательств «Укравтодора» по кредитам, выданным под госгарантии, заложено 1,6 млрд. грн.

В Госбюджете-2007 из спецфонда на развитие сети и содержание дорог было предусмотрено 5,9 млрд. грн. Также были предусмотрены 4,7 млрд. грн. госгарантий по кредитам для развития основных магистральных дорог.