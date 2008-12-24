ФФУ: юношеская сборная должна войти в тройку лучших команд ЧЕ-09

Украинским футболистам поставлена задача войти в тройку лучших команд чемпионата Европы по футболу среди юношей Евро-2009.

Об этом 23 декабря заявил в Донецке на заседании областного оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2009 среди юношей первый вице-президент Федерации футбола Украины Александр БАНДУРКО.

«Наша задача войти в тройку сильнейших и бороться за первое место», - сказал он. По словам А.БАНДУРКО, «сейчас создается специальная учебно-тренировочная программа для юношеской сборной, рассчитываются матчи». Он подчеркнул, что «все спарринги (футбольные матчи), которые будут во Франции, Португалии, Голландии, где будут играть юноши, все это оплачивает Федерация футбола Украины за свои средства, то есть эта команда готовится только за счет средств Федерации футбола».

А.БАНДУРКО отметил, что нынешний экономический кризис «повлиял, но мы стараемся так минимизировать свои затраты, выстроить так программу, чтобы она была и экономной, но в то же время, чтобы мы могли подготовить своих участников».

Вице-президент ФФУ также сообщил, что игроки юношеской сборной, «все эти ребята, 19-летние, все они работают по контрактам у клубов, а мы получается их берем, за свои деньги готовим, показываем всей Европе и передаем назад в клуб».

Он сказал, что основной состав команды, которая будет защищать честь Украины на Евро-2009, уже определен. В основной состав команды, численностью 15 человек, вошли «где-то половина донецких ребят и есть киевские, львовские», а дополнительные игроки еще утверждаются. А.БАНДУРКО акцентировал, что «состав юношеской сборной очень боевой». И заключил: «Мы смотрим на спарринги, которые идут, нам не будет так стыдно, как нам было неловко и неудобно за выступления наших 16-летних игроков на турнире им. Банникова». (На VII Международном юношеском турнире по футболу памяти первого президента Федерации футбола Украины В.Банникова, который проходил 5-11 июля 2008 г. в Донецке, украинская команда заняла 5 место из 8 возможных – УНИАН).