Милиция Донецка заявляет, что её подготовку к ЧЕ-12 не финансируют

Донецкая милиция заявляет, что государство сегодня не финансирует программу подготовки их службы к предстоящему проведению финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом 23 декабря заявил на заседании областного оргкомитета по подготовке и проведению чемпионатов Европы по футболу Евро-2009 и Евро-2012 заместитель начальника по общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.

По его словам, «во время подготовки к проведению Евро-2012 возникают проблемные вопросы, которые касаются финансирования мероприятий по организации охраны общественного порядка и безопасности граждан».

«Нам министерство на сегодняшний день выделило 46,5 млн. грн., - сказал А. СИМРНОВ, - Однако в настоящее время средств даже из запланированных на финансирование 2008 года ни копейки не получено». Он уточнил, что 46,5 млн. грн. были выделены Донецкой области для организации охраны общественного порядка и безопасности граждан в рамках подготовки к проведению чемпионата Евро-2012 на 2007-2012 годы. В то же время А.СМИРНОВ подчеркнул, что деньги область не получала, хотя на 2007 и 2008 годы было запланировано финансирование данной программы в объеме около 5,6 млн. грн.