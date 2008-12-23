В Днепропетровске надеются на решение судьбы аэропорта до марта

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ убежден, что сегодня Днепропетровщина является наиболее подготовленной областью к проведению чемпионата Европы из футбола 2012 года, а единственный нерешенный вопрос - завершение строительства аэропорта, удастся развязать до марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

“Надеюсь, что до марта 2009 года будут решены все вопросы, которые возникли сегодня с Днепропетровским аэропортом“, - сказал В.БОНДАРЬ.

Он также прибавил, что уже в начале 2009 г. будет продлено развитие внутренней инфраструктуры, и в первую очередь строительство дорог. Кроме этого, он поставил себе мету за два года завершить строительство метро.

“Я определен, что никаких сбоев относительно проведения чемпионата Евро-2012 в Днепропетровске не будет", - заверил председатель ОГА, прибавив, что этого права город не потеряет.