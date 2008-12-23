Павленко: подготовка к Евро-2012 есть антикризисным мероприятием

Работы в Украине с подготовки до проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола можно рассматривать как одно из антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорту, об этом сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО 22 декабря, подбивая итоги деятельности ведомства за 2008 год.

В первую очередь он акцентировал внимание на западе из развития инфраструктуры, из создания рабочих мест и расширения внутреннего рынка. "Я поддерживаю позицию Президента Украины Виктора Ющенко, которая заключается в потому, что государственная программа с подготовки до Евро 2012 должен быть защищенная статьями бюджета. Ведь это - национальный и чрезвычайно важный для страны проект", - сказал Ю.Павленко.

Министр выразил убеждение, что все стадионы и тренировочные базы, необходимые для проведения чемпионата Европы 2012 года из футбола, будут готовы своевременно. "Я уверен что это будет наилучший чемпионат Европы из всех, проведенных раньше", – прибавил он.