В аэропорту «Киев» проверили новое светосигнальное оборудование ВПП

В Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) 20 декабря успешно состоялся пробный запуск светосигнального оборудования реконструированной взлетно-посадочной полосы - работу оборудования тщательным образом проверили и удостоверились в его полной исправности. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, теперь начнут непосредственную укладку кабеля светосигнального оборудования.

В Минтранссвязи отмечают, что все работы в аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся в соответствии со сроками, предусмотренными генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.

Справка УНИАН. Длина реконструированной взлетно-посадочной полосы – 2310 м. После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать самолеты типа Боинг-737 и более низкие за классом.

До проведения реконструкции аэродром в «Международном аэропорту Киев» (Жуляни) был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов и типов Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пас/год.