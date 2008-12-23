Лондонский "Челси" упустил шанс стать лидером чемпионата Англии по футболу.

В понедельник "аристократы" в рамках 18-го тура премьер-лиги сыграли вничью с "Эвертоном" в гостях - 0:0.

На ход матча во многом повлияло удаление на 35-й минуте защитника Джона Терри, который очень грубо сыграл против Леона Османа. Так что большую часть матча игроки "Челси" оборонялись, и у мерсисайдцев были прекрасные шансы забить гол. На 84-й минуте Стивен Пинар поразил-таки ворота Петра Чеха, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

После этой игры у команды Луиса Фелипе Сколари стало 38 очков, и она лишь на очко отстает от лидера английского первенства "Ливерпуля", который в этом туре также сыграл вничью (с "Арсеналом" в гостях 1:1).

РИА "Новости"