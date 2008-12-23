УЕФА оштрафовала харьковский «Металлист» на 3 тыс. евро

УЕФА оштрафовала футбольный клуб «Металлист» на 3 тыс. евро за использование болельщиками пиротехнических изделий на трибунах во время матча 4-го тура группового раунда Кубка УЕФА между командами «Металлист» - «Олимпиакос», который состоялся 3 декабря т.г. в Харькове.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист».

Также УЕФА сурово предупредила харьковский клуб, что в случае неподобающего поведения болельщиков следующий штраф будет намного выше.

По информации пресс-службы, руководство, тренерский состав, игроки команды обратились к болельщикам с просьбой «в дальнейшем воздержаться от подобных выходок и поддерживать имидж «Металлиста» как клуба с европейскими амбициями».

Как сообщал УНИАН, накануне игры 3 декабря т.г. с «Олимпиакосом» в Харькове в адрес «Металлиста» пришло письмо, в котором УЕФА сообщало руководство клуба о том, что 18 сентября 2008 г. на выездном матче в Стамбуле «Бешикташ» - «Металлист» украинские болельщики на 88-й минуте зажгли два файера. УЕФА тогда предупредило «Металлист», что за повторные подобные действия будут употреблены штрафные санкции.

«Металлист» на предыдущем этапе розыгрыша Кубка УЕФА осенью в 2008 г. в общем итоге 2 встреч обыграл «Бешикташ», а также нанес поражение 3 декабря «Олимпиакосу» в Харькове со счетом 1:0.