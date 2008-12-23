UEFA начала собирать заявки на приобретение медиа прав на ЧЕ-12

Европейская футбольная ассоциация UEFA объявила начало регистрации заинтересованных в покупке медийных прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который состоится в Украине и Польше.

Как сообщает РАР, заинтересованные компании должны зарегистрироваться до 20 января 2009 года, после чего получат дополнительную информацию о тендере.

UEFA убеждена, что за продажу медийных прав на Евро-2012 сможет получить не меньше, чем за чемпионат, который состоялся в Австрии и Швейцарии.

«Мы уверены, что после успешного чемпионата в 2008 году, следующий принесет по меньшей мере такой же доход», - сказал пресс-секретарь UEFA Роб ФАУЛКНЕР.

UEFA заработала на нынешнем чемпионате 250 миллионов евро.

Общие обороты достигли 1,3 млрд. евро, 750 млн. из которых получено от продажи прав показа матчей на телевидении, в интернете и на мобильных телефонах.

По данным Р.ФАУЛКНЕРА, европейский чемпионат по футболу занимает третье место в мире по количеству зрителей спортивных мероприятий после чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр.

UEFA планирует продавать медийные права на Евро-2012 отдельно для наиболее привлекательных европейских стран, таких как Франция, Германия, Италия, Испания или Великобритания.

В 2004 году контракт с UEFA на продажу медийных прав подписала Европейская телевизионная ассоциация (EBU), которая объединяет 75 общественных телеканалов из 56 стран.

Медийные права на Евро-2008 приобрела компания Sportfive, которая позже перепродавала их телевизионным каналам.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли в апреле 2007 года право организации чемпионата Европы по футболу в 2012 году.