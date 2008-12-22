Госархстройконтроль дал разрешение на строительство стадиона во Львове
16:52, 22 декабря 2008Футбол 2012
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Отчитывается горсовет
Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области предоставила разрешение на начало подготовительных строительных работ стадиона к ЕВРО 2012, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.
Толчком к предоставлению разрешению Держархбудконтролем стало постановление сессии Львовского городского совета, согласно с которой управлению капитального строительства департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры было поручено подписать договор генерального подотряда строительства стадиона.
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