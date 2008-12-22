Компания GMP до марта должна представить проект и смету реконструкции НСК “Олимпийский”

Генеральный проектировщик реконструкции НСК “Олимпийский” - немецкая компания GMP - до марта 2009 года должна представить проектно-сметную документацию реконструкции стадиона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

“По состоянию на сегодняшний день все действия по реконструкции проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Сбоев нет ни в завершении демонтажных работ, ни в выполнении строительно-монтажных работ, которые начались с 1 декабря. Да, собственно, и с финансированием реконструкции. Убежден, что такая тенденция сохранится в следующем году, который будет определяющим для реконструкции НСК “Олимпийский”, потому что в марте мы ожидаем, что генеральным проектировщиком, немецкой компанией GMP, будет представлена уже проектно-сметная документация, потому что сегодня мы действуем в соответствии с концептуальным проектом, и мы уже перейдем к полномасштабной реконструкции, которая должна закончиться в декабре 2010 года”, – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр считает, что в течение этого года Украина преодолела кризисные явления при подготовке к проведению Евро-2012 и вошла в стабильную и постоянную фазу. По его мнению, подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года можно рассматривать как одно из антикризисных мероприятий. “Потому что это, в первую очередь, работа по развитию инфраструктуры, по созданию рабочих мест, по расширению внутреннего рынка для многих экспортных позиций, которые получили наибольшее падение в условиях кризиса”, - объяснил он.

В то же время Ю.ПАВЛЕНКО не назвал прогнозных объемов финансирования из государственного бюджета в 2009 году программ подготовки к Евро-2012. “Я не хочу сейчас называть конкретные цифры государственного бюджета, потому что работа над его проектом продолжается и в данный момент. Задача, которая поставлена, – принять государственный бюджет до конца года и войти в новый год с государственным бюджетом. Я полностью поддерживаю позицию Президента, что бюджетные программы, направленные на подготовку к Евро-2012 должны быть защищенными статьями бюджета, потому что это национальный чрезвычайно важный проект”, - подчеркнул министр.

По его словам, подготовка к Евро-2012 также включает подготовку 32 тренировочных баз для команд, которые будут принимать участие в чемпионате. “50% этих баз уже сегодня отвечают требованиям, которые ставит перед нами УЕФА, и готовы уже сегодня принимать команды. Вместе с тем, контрольные точки по тренировочным базам начинаются лишь с 2009 года, но уже сегодня мы готовы отчитываться и до 2012 нет сомнений, что все тренировочные базы будут готовы”, - считает Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 800 млн. грн. на реконструкцию национального спортивного комплекса “Олимпийский” к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Готовность НСК “Олимпийский” к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года определена УЕФА как обязательное условие для приема Украиной Евро-2012.

Непосредственно строительные работы начались 1 декабря, общая проектная стоимость реконструкции, одобренная правительством в технико-экономическом обосновании, составляет 2,114 млрд. грн.