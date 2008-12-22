На «Донбасс Арене» устанавливают вывеску из 20 тысяч светодиодов

У входа на «Донбасс Арену» с западной стороны полным ходом идут монтажные работы по установке вывески с логотипом стадиона.

Конструкция весом в 50 тонн, на которой искусно выложены название и логотип одного из лучших в Европе стадионов категории «Элит», усеяна 20-ю тысячами светодиодов. Впрочем, благодаря этой россыпи мерцающих лампочек вывеска будет крайне экономичной по потреблению электроэнергии - всего 3 киловатта в час, в отличие от неоновой, которая «наматывала» бы в 7 раз больше.

На изготовление этой конструкции высотой 8 м и шириной 14,1 м ушло почти два месяца. Работали над ней 35 человек.

Светящееся разноцветными огнями название «Донбасс Арена» станет не единственной светодиодной надписью на пятизвездочном стадионе. С южной стороны болельщиков будет встречать не менее яркая вывеска – огромный сияющий логотип ФК «Шахтер».

Пресс-служба стадиона «Донбасс Арена»