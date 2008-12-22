Суркис: Украине нужна единая информ. политика по Евро-2012

Президент Федерации футбола Григорий СУРКИС убежден, что в Украине нужно сформировать единую информационную политику с освещения подготовки до Евро-2012 и перспектив, которые предоставляет проведение турниру для каждого гражданина.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время заседания “круглого стола” на тему «Подготовка Евро-2012 в Украине: итоги 2008 года, «дорожная карта» на 2009 год».

По мнению Президента ФФУ, на сегодня в Украине не сформирована единая информационная политика, которая бы давала понимание каждому гражданину, что он получит от проведения чемпионата в Украине. Именно из-за этого он настаивает на необходимости акцентировать внимание на том, какие выгоды извлечет каждый отдельный житель страны.

“Если говорить, что Евро-2012 позволит улучшить инфраструктуру в государстве – люди не поймут. Но если сказать дедушкам и бабушкам, что через несколько лет их деть и внуки будут жить в совсем другой стране – они будут хлопать в ладони”, - отметил Г.Суркис.

Он убежден, что таким образом удастся заручиться поддержкой гражданами проведения Евро-2012 в Украине, которая будет способствовать консолидации усилий общественности и власти для подготовки к турниру.