”Манчестер Юнайтед” выиграл чемпионат мира по футболу
10:42, 22 декабря 2008Футбол 2012
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2-е место у эквадорцев, 3-е - у Японии
Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл клубный чемпионат мира, одержав победу в финале над обладателем Кубка Либертадорес, эквадорским клубом ЛДУ.
Матч закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте забил нападающий Уэйн Руни.
Почти весь второй тайм МЮ играл вдесятером: на 49-й минуте был удален защитник Неманья Видич.
В матче за третье место японский клуб "Гамба Осака" - победитель азиатской Лиги чемпионов - переиграл мексиканскую "Пачуку" с тем же счетом 1:0.
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