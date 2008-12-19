Во Львове выбрали 3 претендента на генподрядчика стадиона

Конкурсная комиссия относительно предоставления права на застройку территории для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года по результатам обсуждения заявок, поданных на конкурс, не определила победителя. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, за это решение проголосовали все 12 членов комиссии.

В то же время, комиссия приняла решение обратиться к городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ с рекомендацией в соответствии с действующим законодательством определить генерального подрядчика строительства стадиона, из следующих компаний: ТЗОВ "Эдитепе-Украина", ТЗОВ "De.Be.Co", как таких, которые предложили схемы финансирования строительства и ОАО "проектно-строительное предприятие "Азовинтекс", как компанию, которая проводит подготовительные работы на участке строительства.