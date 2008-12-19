Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА три английских клуба получили в соперники три итальянских: "Челси" сразится с "Ювентусом", "Арсенал" - с "Ромой", а "Манчестер Юнайтед" - с "Интернационале", сообщает официальный сайт УЕФА.

Это значит, что сэр Алекс Фергюсон снова увидится с Жозе Моуринью, который в 2004 году привел "Порту" к победе в Лиге чемпионов, причем на пути к финалу "драконы" успели обыграть "Манчестер Юнайтед". Наставник "Юве" Клаудио Раньери в лице "Челси" встретит свой бывший клуб. Девятикратный чемпион Европы "Реал" ждут два суперматча с пятикратным чемпионом "Ливерпулем".

Остальные пары тоже представляют большой интерес для любителей европейского футбола. Жребий оказался благосклонен к испанским "Вильяреалу" и "Атлетико", в соперники которым достались "Панатинаикос" и "Порту" соответственно. "Барселона" проверит, насколько серьезны притязания "Лиона", тогда как "Спортингу" будет противостоять "Бавария".

Спаренные матчи пройдут 24/25 февраля и 10/11 марта. Жеребьевка дальнейших раундов плей-офф состоится 20 марта. Финал этого сезона пройдет в Риме 27 мая.

Лиги чемпионов УЕФА-2008/09

Пары 1/8 финала

Челси - Ювентус

Вильяреал - Панатинаикоc

Спортинг - Бавария

Атлетико - Порту

Лион - Барселона

Реал - Ливерпуль

Арсенал - Рома

Интер - Манчестер Юнайтед