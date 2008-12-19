Президент отмечает существенный прогресс на НСК ”Олимпийский”

Президент Виктор ЮЩЕНКО отмечает существенный прогресс вреализации проекта реконструкции НСК "Олимпийский" – будущей главной арены Евро-2012. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом Глава государства заявил сегодня на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футбола.

В своем вступительном слове В.Ющенко обратил внимание на рост динамики в подготовке Украины к Евро-2012. “Год, который проходит, был для нас, в сущности, организационным - мы имели целью обеспечить подготовку программно-плановых документов, сформировать систему управления, определить объемы и источники финансирования и провести начальный этап соответствующих строительных работ. В целом я положительно оцениваю то, которое было сделано в 2008 году”, - сказал он.

Среди главных позитивных сдвигов Президент, в частности, назвал открытие в сентябре стадиону в Днепропетровске, осуществление первоочередных работ из реконструкции НСК «Олимпийский» и начало с 1 декабря строительных работ.

В рамках заседания Координационного совета Минспорту поинформировало о принятых последних решениях относительно реконструкции НСК "Олимпийский", в частности, в части договоров относительно определения проектанта, исполнителя подготовительных работ (вишукувальні, демонтажные, строительно-монтажные) и генподрядчика из выполнения строительно-монтажных работ. Кроме этого, Министерство предоставило информацию о мероприятиях по соблюдению законности и прозрачности в принятии решений во время реконструкции НСК .