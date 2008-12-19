Работы по подготовке аэропорта “Львов” к Евро-2012 активизировались

На протяжении прошлой недели начались активные работы по подготовке международного аэропорта “Львов” к Евро-2012. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, аэропорт получил техусловие на перенесение газопроводов среднего давления из зоны проектирования, на которой будет продлена искусственная взлетно-посадочная полоса.

Кроме этого, подписан акт выбора земельного участка для строительства нового аэровокзала пропускной способностью 1000 пас/час.

ОАО «Геотехнический институт» выполнил забор почвы для анализа и предоставил геодезическую съемку из выбора земельного участка для строительства нового аэропорта.

Компания «Тебодин Украина» получила необходимые для начала выполнения проектных работ документы и графические материалы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, ДИПМ «Мистопроект» представил львовянам разработанное технико-экономическое обоснование использования территории Львовского аэропорта с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и детальный план территории при международном аэропорту «Львов».

В представленном институтом «Украеропроект» проекте предусматривается продлить взлетно-посадочную полосу на 800 м и сместить точку начала Взлета и посадки самолетов на 410 м. Это позволит принимать трансконтинентальные воздушные суда типа Боинг и Айрбас и обеспечить надлежащий уровень безопасности.