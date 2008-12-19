Результаты жеребьевки 1/16 и 1/8 Кубка УЕФА
Первые матчи - 18/19 февраля 2009 года
В Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА
Результаты жеребьевки 1/16 финала:
1 ПСЖ – Вольфсбург
2 Копенгаген – Манчестер Сити
3 Неймеген - Гамбург
4 Сампдория – Металлист
5 Брага – Стандард
6 Астон Вилла – ЦСКА
7 Лех – Удинезе
8 Олимпиакос – Сент-Этьен
9 Фиорентина – Аякс
10 Ольборг – Депортиво
11 Вердер – Милан
12 Бордо – Галатасарай
13 Динамо Киев - Валенсия
14 Зенит – Штутгарт
15 Олимпик – Твента
16 Шахтер – Тоттенхем
Результаты жеребьевки 1/8 финала
Победитель матча 11 - Победитель матча 8
Победитель матча 6 - Победитель матча 16
Победитель матча 7 - Победитель матча 14
Победитель матча 1 - Победитель матча 5
Победитель матча 13 - Победитель матча 4
Победитель матча 2 - Победитель матча 10
Победитель матча 15 - Победитель матча 9
Победитель матча 3 - Победитель матча 12
Первые матчи 1/16 Кубка УЕФА состоятся 18/19 февраля 2009 года, ответные -26 февраля.
Матчи 1/8 финала пройдут соответственно12 марта и 18/19 марта 2009 года