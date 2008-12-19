Результаты жеребьевки 1/16 и 1/8 Кубка УЕФА

Первые матчи - 18/19 февраля 2009 года

В Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА Результаты жеребьевки 1/16 финала: 1 ПСЖ – Вольфсбург 2 Копенгаген – Манчестер Сити 3 Неймеген - Гамбург 4 Сампдория – Металлист 5 Брага – Стандард 6 Астон Вилла – ЦСКА 7 Лех – Удинезе 8 Олимпиакос – Сент-Этьен 9 Фиорентина – Аякс 10 Ольборг – Депортиво 11 Вердер – Милан 12 Бордо – Галатасарай 13 Динамо Киев - Валенсия 14 Зенит – Штутгарт 15 Олимпик – Твента 16 Шахтер – Тоттенхем Результаты жеребьевки 1/8 финала Победитель матча 11 - Победитель матча 8 Победитель матча 6 - Победитель матча 16 Победитель матча 7 - Победитель матча 14 Победитель матча 1 - Победитель матча 5 Победитель матча 13 - Победитель матча 4 Победитель матча 2 - Победитель матча 10 Победитель матча 15 - Победитель матча 9 Победитель матча 3 - Победитель матча 12 Первые матчи 1/16 Кубка УЕФА состоятся 18/19 февраля 2009 года, ответные -26 февраля. Матчи 1/8 финала пройдут соответственно12 марта и 18/19 марта 2009 года

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