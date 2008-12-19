Динамо, Шахтер и Металлист узнали соперников в Кубке УЕФА

Украинские клубы узнали своих соперников в 1/16 Кубка УЕФА по футболу.

По результатам жеребьевки, которая только что закончилась в Нене (Швейцария), харьковский “Металлист” сыграет с итальянской “Сампдорией”, киевскому “Динамо” выпало помериться силами с испанской “Валенсией”, а третий украинский представитель в Европе – “Шахтер” (Донецк) – выявит сильнейшего в противостоянии с английским “Тотенхемом”.

Первые матчи 1/16 Кубка УЕФА состоятся 18/19 февраля 2009 года, ответные матчи пройдут 26 февраля.