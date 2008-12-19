Ющенко требует от городов-участников Евро-2012 определиться по продолжению подготовки к чемпионату
Президент дал мэрам 30 дней: "Если у вас не выходит, отказывайтесь, и давайте не мучить друг друга"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от мэров городов, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, определиться, будут ли они продолжать подготовку к чемпионату.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финала Евро-2012.
Президент остро раскритиковал состояние подготовки регионов к Евро-2012.
Особой критике от подверг г. Киев. Демонстрируя график уровней риска по проектам строительства стадионов в городах, которые будут принимать Евро-2012, В.ЮЩЕНКО заметил, что благодаря этому графику видно, что самую низкую готовность к чемпионату имеет столица.
В то же время Президент заметил, что без Киева тяжело себе представить проведение чемпионата. «А все остальные города - под вопросом», - сказал он.
В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что не стоит распылять силы на шесть городов, если они не желают нормально готовиться к Евро-2012.
«Если вы не можете проводить работу, сходите с дистанции», - сказал Президент, обращаясь к мэрам городов.
Глава государства подчеркнул, что это их ответственность, и они должны понимать, что подготовка к Евро2012 – это инвестиции, рабочие места, в конце концов, праздник для людей.
В.ЮЩЕНКО предложил через 30 дней провести очередное заседание Координационного совета, на котором определить, какие города откажутся готовиться к Евро.
«Правительство должно сконцентрировать свое внимание на четырех городах. Если у вас не выходит, отказывайтесь, и давайте не мучить друг друга», - сказал Президент.
Как известно, городами, которые будут принимать матчи финальной части Евро-2012, определены Киев, Львов, Донецк и Днепропетровск. Одесса и Харьков являются резервными городами.