Ющенко требует от городов-участников Евро-2012 определиться по продолжению подготовки к чемпионату

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от мэров городов, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, определиться, будут ли они продолжать подготовку к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финала Евро-2012.

Президент остро раскритиковал состояние подготовки регионов к Евро-2012.

Особой критике от подверг г. Киев. Демонстрируя график уровней риска по проектам строительства стадионов в городах, которые будут принимать Евро-2012, В.ЮЩЕНКО заметил, что благодаря этому графику видно, что самую низкую готовность к чемпионату имеет столица.

В то же время Президент заметил, что без Киева тяжело себе представить проведение чемпионата. «А все остальные города - под вопросом», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что не стоит распылять силы на шесть городов, если они не желают нормально готовиться к Евро-2012.

«Если вы не можете проводить работу, сходите с дистанции», - сказал Президент, обращаясь к мэрам городов.

Глава государства подчеркнул, что это их ответственность, и они должны понимать, что подготовка к Евро2012 – это инвестиции, рабочие места, в конце концов, праздник для людей.

В.ЮЩЕНКО предложил через 30 дней провести очередное заседание Координационного совета, на котором определить, какие города откажутся готовиться к Евро.

«Правительство должно сконцентрировать свое внимание на четырех городах. Если у вас не выходит, отказывайтесь, и давайте не мучить друг друга», - сказал Президент.

Как известно, городами, которые будут принимать матчи финальной части Евро-2012, определены Киев, Львов, Донецк и Днепропетровск. Одесса и Харьков являются резервными городами.