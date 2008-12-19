Ющенко хочет уволить чиновников, которые не выполняют решений Координационного совета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует уволить правительственных чиновников, не выполняющих решений Координационного совета относительно подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Президент заметил, что ему надоели дебаты относительно того, какие средства и по какой программе выделяются на подготовку к Евро-2012. Он подверг критике то, что сегодня существует чрезвычайно сложная модель финансирования Евро-2012, в том числе и в государственном бюджете.

Он не понимает, почему не было выполнено решение о выделении отдельной строкой в бюджете финансирование Евро-2012. «Это - недостаток правительственного менеджмента», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО попросил поручить Счетной палате и Генеральной прокуратуре ежемесячно осуществлять мониторинг финансирования из бюджета мероприятий по подготовке к Евро-2012.

Президент также заметил, что на протяжении семи дней необходимо выяснить и привлечь к уголовной ответственности тех правительственных чиновников, которые не обеспечили выполнение решения Координационного совета относительно необходимости определения статей по финансированию Евро-2012 как защищенных.

Также В.ЮЩЕНКО попросил выяснить поименно, кто из государственных служащих не выполнил еще одно решение Координационного совета - о необходимости подготовки программно-плановой документации, в том числе подготовки закона о Евро-2012.

Административной ответственности, по словам Президента, должны быть подвернуты и те, кто не утвердил порядок ввоза товаров на подготовку к Евро-2012, освобождаемых от пошлины. «Этим людям лучшее место на бирже труда. Пусть три года на пособие поживут», - сказал Президент, выразив непонимание, почему правительственные чиновники не выполняют своих прямых обязанностей.