Минспорта ”за” создания комиссии ВР по контролю за подготовкой к Евро

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта поддерживает инициативу народных депутатов о создании специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

“Как ответственный исполнитель задания по подготовке будущей центральной арены Евро-2012 к проведению матчей чемпионата Министерство по делам семьи, молодежи и спорта больше кого-либо заинтересованно в соблюдении законности во время реализации проекта реконструкции НСК "Олимпийский", - отмечают в Минсемьямолодежспорте.

Именно поэтому, отмечают в ведомстве, любые инициативы уполномоченных государством органов по обеспечению действенного контроля за законным использованием бюджетных средств при работах на НСК будут всегда находить понимание и поддержку.

В пресс-службе министерства отмечают, что не является исключением и вышеупомянутая инициатива депутатов, и надеются, что создание комиссии “обеспечит не только эффективный парламентский контроль за проведением реконструкции НСК "Олимпийский", но и будет способствовать скорейшему принятию Верховной Радой ряда законодательных актов, крайне необходимых для обеспечения успешной подготовки Украины к Евро-2012”.

В министерстве также заверяют, что готовы предоставлять спецкомиссии ВР любую информацию для качественного выполнения поставленных перед ней задач. “Поэтому надеемся, что обстоятельное изучение парламентариями проблем, которые решаются органами исполнительной власти на пути подготовки Украины к Евро-2012, и владение объективной информацией поможет избежать необоснованных оценок и безосновательных обвинений, которые, к сожалению, сегодня еще раздаются из уст отдельных народных избранников”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн. и разрешило Минсемьямолодежспорту определить генподрядчика работ без проведения тендера.

Это решение правительства вызвало ряд критических замечаний, в том числе и народных депутатов. Так, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО назвал «фантастическим» смету на реконструкцию НСК в более чем 2 млрд. грн.

В то же время, 28 ноября министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что стоимость собственно реконструкции НСК составляет около 1,4 млрд. грн, а другие расходы касаются обустройства прилегающих территорий и строительства и переноса коммуникационных сетей. Относительно выбора генподрядчика строительства, которым стал «Киевгорстрой», он отметил, что эту кандидатуру поддержали накануне на заседании межведомственной группы представители ведущих строительных компаний Украины.

Министр также отметил, что правоохранительные органы постоянно будут контролировать расходование бюджетных средств на строительстве спорткомплекса, и заверил в невозможности злоупотреблений со стороны исполнителей работ.