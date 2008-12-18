В Польше задержан еще один член правления ФПС по делу о коррупции

Прокуратура Вроцлава задержала еще одного члена правления Федерации футбола Польши (PZPN), 63-летнего Генрика К, по делу о коррупции в польском футболе.

Как сообщает TVN24, польские медиа ранее связывали Генрика К. с делом о коррупции в футбольном клубе Арка Гдыня.

В ноябре газета "Przegląd Sportowy" писала, что он якобы помогал деятелям этого клуба в контактах с футбольными судьями, которые организовывали договорные матчи.

По данным вроцлавской прокуратуры, которая ведет следствие по делу о коррупции в польском футболе, с 2003 по 2006 год Арка Гдыня купила 41 матч.

С момента начала следствия по делу о коррупции в польском футболе с 2005 года задержано более 180 чел., 170 из которых было предъявлено обвинение.

Среди обвиненных - спортивные деятели, судья и двое членов правления PZPN.

В декабре 2007 года вроцлавский суд начал рассмотрение дела 17 обвиняемых в футбольной коррупции, среди которых Ришард Ф. (псевдоним Парикмахер), какой якобы был главным организатором «футбольной мафии».

Войчех ПЕТКОВИЧ, который с нового года приступит к исполнению обязанностей специального прокурора PZPN, отметил, что это задержание не станет последним.

Он также сказал, что не удивлен задержанием Генрика К.

В футбольной среде долгое время ходили разговоры о том, что его фамилия появляется в деле коррупционного скандала в матчах команд из Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот), сказал В.ПЕТКОВИЧ.

Официально «прокурорская» должность В.ПЕТКОВИЧА будет называться «дисциплинарный спикер» PZPN.

Как сообщал УНИАН, PZPN решила ввести должность специального прокурора для недопущения и противодействия коррупции в польском футболе.

В начале декабря в Польше задержаны еще 2 футбольных судей, которым предъявлено обвинение в участии в так называемой «футбольной мафии».

В октябре PZPN избрала новым председателем федерации Гжегожа ЛЯТО вместо Михала ЛИСТКЕВИЧА, за время руководства которого возник коррупционный скандал.