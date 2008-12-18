Львов увидел проект реконструкции аэропорта и прилегающей территории

ДИПМ «Мистопроект» разработал и представил львовянам технико-экономическое обоснование использования территории Львовского аэропорта с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и детальный план территории при международном аэропорту «Львов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, презентация проекта состоялась сегодня на заседании архитектурно-градостроительного совета департамента градостроения горсовета.

Во время мероприятия, в частности, рассматривались вопросы проектирования реконструкции взлетно-посадочной полосы и планирования окружающей территории вокруг будущего нового и временного терминалов аэропорта.

В представленном главным инженером института «Украеропроект» Виктором РУДЫМ проекте, запланировано продлить взлетно-посадочную полосу на 800 м и сместить точку начала Взлета и посадки самолетов на 410 м. Таким образом, проект решает три проблемы – продолжения взлетной полосы для возможности приема трансконтинентальных воздушных судов типа Боинг и Айрбас, смещение зоны движения самолетов от ближайшей улицы и необходимости перенесения автодорожного полотна и конструкций (бигбордов), со стороны другой улицы, что могли быть препятствием движению самолетов и противоречат требованиям безопасности.

Проект реконструкции аэропорта включает реконструкцию существующего аэровокзала с увеличением его пропускной способности из 260 до 750 лиц на час, строительство нового аэровокзала с пропускной способностью 1100 пассажиров на час, строительство временного терминала с пропускной способностью 800 пассажиров на час, который будет использоваться в качестве пассажирский терминал лишь на время проведения чемпионата в 2012 году. В дальнейшем сооружение временного терминала будет служить другим техническим потребностям аэропорта.

Как рассказал главный архитектор ДИПМ «Мистопроект» Петр КРУПА, реконструкция прилегающей к аэропорту территории предусматривает строительство новой улицы, строительство транспортной развязки на перекрестке, а также дорог, которые будут соединять все три терминала, выделение 5-ти перспективных участков под строительство офисного, выставочного или торгового комплекса, гостиницы и других инфраструктурных объектов. Вблизи нового терминала планируется расположение паркинга на 1100 мест.

На заседании присутствовали поселковый председатель с.Сокильныки и инициативная группа жителей Сокильник, которых в первую очередь интересовали вопросы влияния деятельности аэродрома на окружающую среду и на здоровье жителей.