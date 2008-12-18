Украина поднялась на пять позиций

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг футбольных сборных.

Лидерство в рейтинге продолжает сохранять чемпион Европы - сборная Испании. За ней, как и в ноябрьском рейтинге - Германия. Голландия, еще в мае стоявшая 10-й, поднималась шаг за шагом - и вот опередила Италию. Бразилия, Аргентина и Хорватия - без перемен. Сборная России хорошо набирала очки, но сборная Англии набирала лучше и опередила ее. Десятой стала сборная Турция, обойдясь без набора баллов - три ее соседки по таблице теряли баллы еще быстрее.

Сборная Украины с ростом в рейтинге на 26 очков поднялась на пять позиций и теперь 15-я.