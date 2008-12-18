Результаты матчей Кубка УЕФА

Завершились матчи завершающего тура группового этапа Кубка УЕФА в группах E-Н

Группа Е

Портсмут - Херенвен 3:0 (Крауч 40, 42, Хрейдарссон 90)

Милан - Вольфсбург 2:2 (Амброзини 4, Пато 56 - Заккардо 55, Саглык 81)

В итоге у Вольфсбурга 10 очков, у Милана - 8, Браги - 6, Портсмута - 4, Херенвена 0

Группа F

Гамбург - Астон Вилла 3:1 (Петрич 18, Олич 30, 57 - Дельфунесо 82)

Аякс - Славия 2:2 (Вертонген 4, Суареш 90 пен. - Черны 12, Крайчик 30)

В итоге у Гамбурга 9 очков, у Аякса - 7, Астон Виллы - 6, Жилины - 4, Славии - 2

Группа G

Брюгге - Копенгаген 0:1 (Сантин 58)

Сент-Этьенн - Валенсия 2:2 (Илан 29, 43 - Морьентес 32, Зигич 68)

В итоге у Сент-Этьенна 8 очков, у Валенсии - 6, Копенгагена - 5, Брюгге - 3, Русенборга - 2

Группа H

Депортиво - Нанси 1:0 (Диас 74)

Фейеноорд - Лех 0:1 (Дурджевич 27)

В итоге у ЦСКА 12 очков, Депортиво - 7, Леха - 5, Нанси - 4, Фейеноорда 0

Сегодня состоятся матчи в группах A-D (в скобках очки)

Группа A. ПСЖ (2) - Твенте (6), Расинг (2) - Манчестер Сити (7). У пропускающего тур Шальке - 4 очка

Группа B. Олимпиакос (3) - Герта (2), Бенфика (1) - Металлист (7). У пропускающего тур Галатасарая - 9 очков.

Группа C. Штутгарт (4) - Стандард (9), Сампдория (4) - Севилья (6). У пропускающего тур Партизана очков и так не было.

Группа D. Неймеген (3) - Удинезе (9), Тоттенхэм (6) - Спартак (3). У пропускающего тур Динамо (Загреб) - 3 очка.