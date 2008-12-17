6 компаний модернизируют стадион в Познани за 170 млн. дол.

Консорциум 6 компаний выиграл тендер на реконструкцию стадиона в Познани (на западе Польше) – одного из четырех основных польских городов, которые будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в компании EURO Poznaс 2012, созданной городской властью для организации реконструкции стадиона в Познани, соответствующий контракт был подписан в начале этой недели.

Контракт получил консорциум фирм во главе с польской компанией Hydrobudowa Polska SA, которые предложили самую низкую цену модернизации среди всех участников тендера: почти 490 млн. злотых (около 170 млн. дол. по нынешнему курсу).

В консорциум, который выиграл тендер, вошли также познаньские компании PBG SA и AK-BUD Kurant, краковская Alpine Construction Polska, немецкая Alpine Bau Deutschland и австрийская Alpine Bau GMBH.

По данным EURO Poznaс 2012, компании Polimex-Mostostal, Budimex-Dromex и Mostostal Warszawa, которые также принимали участие в тендере, не обжаловали его результаты.

В EURO Poznaс 2012 отметили, что Познань стал первым городом среди 4 главных организаторов европейского чемпионата, который подписал контракт на строительство непосредственно самого стадиона.

По данным компании, строительные работы начнутся в январе 2009 года, а готовый стадион планируется сдать в эксплуатацию в августе 2010 года.

Познаньский стадион после модернизации сможет вместить около 46 тыс. болельщиков.

Как сообщал УНИАН, матчи Евро-2012 должны проходить в Варшаве, Познани, Гданьске и Вроцлаве.

В польском резерве на случай, если основные города не успеют своевременно подготовиться, есть Хожив и Краков.