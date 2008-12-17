Польша потратит 6 млрд. дол. на модернизацию железной дороги к Евро-2012

Польская государственная компания PKP Polskie Linie Kolejowe планирует потратить на модернизацию железнодорожных путей в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году 18 млрд. злотых (около 6 млрд. долларов по нынешнему курсу).

Как сообщили УНИАН в компании, PKP PLK планирует модернизировать 9 железнодорожных путей общей длиной свыше 900 километров.

Среди них из Варшавы в Лодзь, Тирасполь и Гданьск.

Будет модернизирован путь Згожелец-Ополе, Жешув-граница с Украиной, Вроцлав-Познань.

Также планируется проложить железнодорожное соообщение между центральным железнодорожным вокзалом в Варшаве со столичным аэропортом Окенче, и построить аналогичный путь между аэропортом и городом в Кракове.

PKP PLK хочет реконструировать Познаньский и Варшавский железнодорожные узлы.

По оценкам компании, модернизация позволит сократить время проезда на маршрутах от получаса до полутора часов.

В частности, из Варшавы можно будет доехать до Вроцлава (через Познань) за 3,5 часа, а не за более 5 часов, как сегодня. Поездка в Гданьск из польской столицы займет 3 часа (сейчас 4,5). В Лодзь из Варшавы можно будет доехать за немногим больше часа (сейчас 1,5). Путешествие в Тирасполь займет около 2 часов, вместо более 3-х. Из Вроцлава в Згожельц на польско-немецкой границе можно будет доехать за менее 1,5 часов (на больше часа быстрее).

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Сейм Польши одобрил поправку к законопроекту, который упростит реализацию важных государственных инвестиций польской железной дорогой, в том числе необходимых для проведения Евро-2012.

PKP Polskie Linie Kolejowe входит в структуру польской государственной железной дороги PKP и специализируется на обслуживании железнодорожной инфраструктуры в Польше.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право проведения Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи должны состояться в польских: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани и в украинских: Киеве, Львове, Донецке и Днепропетровске.

В польском резерве в случае, если один из основных городов не успеет подготовиться к чемпионату, Хожев и Краков; в украинском резерве: Харьков и Одесса.