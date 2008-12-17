В горсовете Львова заверяют, что стадион строят по графику

Во Львове работы по строительству стадиона к Евро-2012 проходят согласно графикам, утвержденным УЕФА.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ.

«Работы по строительству стадиона ведутся согласно графикам, утвержденным УЕФА. В начале следующего года уже будут проводиться работы по установке фундамента на участке будущего стадиона», - сказал он.

По данным О.ЗАСАДНОГО, на сегодняшний день уже на 80% завершены земляные работы по строительству стадиона к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в частности, за месяц компанией «Азовинтекс», которая проводит земляные работы на участке строительства стадиона к Евро-2012, было снято 45 тыс. кубометров чернозема и перевезено в специальные склады на краю строительного участка. Позже этот чернозем будут использовать при обустройстве парковой зоны стадиона. Кроме того, на завершающей стадии находятся работы по выравниванию земельного участка.

Как сообщил руководитель «Дирекции по строительству стадиона» Виталий СУЛИМА, «еще до Нового года на участок стадиона будут проведены электрокоммуникации, что даст возможность выполнять работу в три смены».

По словам директора Львовского филиала компании «Азовинтекс» Игоря СЕМЕНОВА, «уже ведутся работы по установке фундамента под башенные краны, которые будут расположены вокруг чаши стадиона. Всего планируется разместить 10 таких кранов. До конца 2008 года мы сможем установить 5 кранов».

Не мешает строителям и то, что параллельно с ними работают пиротехники подразделения МЧС, изымающие и обезвреживающие боеприпасы времен войны, которыми оказался «усеянный» земельный участок под будущий стадион.

«Работа пиротехнического подразделения МЧС на этом этапе не мешает работе «Азовинтексу», поскольку территорию, на которой будет располагаться непосредственно стадион и на которой сейчас ведутся работы, уже очистили от боеприпасов времен Великой Отечественной войны», - сообщил В.СУЛИМА.

Как сообщил в свою очередь заместитель начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области Василий РИСКАЛЬЧИК, «по состоянию на 17 декабря из 25 га проверено свыше 10 га территории, здесь были найдены и обезврежены 17 минометных мин, 14 артиллерийских снарядов и 29 взрывателей”.

Как сообщалось, 12 ноября Львовский городской совет подписал соглашение относительно генерального подотряда строительства стадиона к Евро-2012 с мариупольской компанией ОАО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс». Компания "Азовинтекс" основана в 1996 г. По данным Львовского горсовета, ее владельцами являются Сергей и Александр ТАРУТЫ, каждому из них принадлежит по 50%.

Работы по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове начались 17 ноября.