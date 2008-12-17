Сборная Украины по футболу в 2009г. может получить 11 бюджетных млн.

Министерство Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта предлагает предусмотреть в бюджете 2009 года 11 млн. грн. для поддержки национальной сборной команды Украины по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время выступления на заседании X конгресса Федерации футбола Украины

Министр, в частности, отметил, что для высокого уровня поддержки гражданами проведения Евро-2012 в Украине необходим высокий уровень выступлений национальной сборной команды по футболу. Однако, по его словам, до сих пор футбольная сборная не получала бюджетной поддержки, потому в нынешних условиях государство не может оставаться в стороне от этого вопроса.

«Поэтому, понимая высокие стандарты и уровень выступления нашей команды, мы поддержали инициативу все-таки иметь бюджетную программу в поддержку национальной сборной команды по футболу», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр сообщил, что первый запрос финансирования этой программы предусматривался на уровне 13 млн. грн., но сейчас его уменьшили до 11 млн. грн. Он выразил надежду, что такая позиция министерства будет поддержана правительством и Верховной Радой, невзирая на сложность бюджетного процесса 2009 года.

«Бюджет 2009 года будет очень непростым и очень сложным, его нужно будет максимально оптимизировать. Но в этих сложных условиях мы поддерживаем позицию государственной поддержки национальной сборной команды», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.