Права интеллектуальной собственности УЕФА под угрозой?

Подготовка к Евро-2012 требует совершенствования организации защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА.

Как сообщили УНИАН в Координационном бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, об этом заявил директор этой структуры Илья ШЕВЛЯК на Международной научно-практической конференции “ИНТЕЛПРАВО УЕФА Евро-2012”, которая проходит 16-18 декабря в Киеве.

Конференция посвящена вопросам организации защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА и совершенствования нормативно-правовых и информационных средств обеспечения защиты таких прав.

“Сейчас уверенно можно заявить, что в Украине сформирована комплексная и целостная система управления и координации подготовки к финалу чемпионата Евро-2012. Очевидным является и то, что создание института национальных координаторов даст возможность наладить четкое взаимодействие и сотрудничество всех субъектов, задействованных в подготовке к чемпионату”, - сказал И.ШЕВЛЯК.

Он также подчеркнул, что уже сейчас появляется необходимость совершенствования имеющейся нормативно-правовой базы относительно защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. В частности, в первую очередь, речь идет о приведении Закона Украины “Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы-2012 года по футболу в Украине” в соответствие с положениями Закона “Об охране прав на знаки для товаров и услуг”.

При этом, по мнению И.ШЕВЛЯКА, необходимо продолжить работу над совершенствованием отечественного законодательства по вопросам охраны авторского права.

Организатором Международной научно-практической конференции “ИНТЕЛПРАВО УЕФА Евро-2012” выступило Министерство образования и науки Украины. В мероприятии принимают участие представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, которые привлечены к подготовке чемпионата, а также отечественные ученые, научные работники и иностранные специалисты по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, в частности эксперты УЕФА.