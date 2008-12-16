МВД выступает за узаконивание профессии стюардов на стадионах

Минстерство внутренних дел предлагает узаконить профессию стюардов на спортивных сооружениях, путем предоставления этой профессии официального статуса и предоставления таким людям необходимых полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по вопросам обеспечения безопасности на Евро-2012 Александр САВЧЕНКО во время пресс-конференции.

"Совместно с Министерством семьи, молодежи и спорта мы пытаемся внести профессию "стюарда" в классификатор профессий для их определенной социальной защиты и социальных гарантий", - сказал О.САВЧЕНКО. Он прибавил, что параллельно определяется, где будут эти люди учиться, как они будут исполнять свои обязанности и тому подобное.

Кроме этого, МВД пытается дать им определены полномочия, закрепленные в законе. "Сегодня в Админкодексе есть статья 185 о невыполнении законных требований работников милиции и граждан, которые способствуют поддержанию общественного порядка, по-народному "дружинников". Туда же будет внесена профессия "стюард", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что при таких условиях, невыполнение требований стюарда при выполнении им обязанностей на спортивных сооружениях будет также караться. "А там достаточно суровые санкции", - заметил О.САВЧЕНКО.

Он выразил убеждение, что такие поправки будут внесены, тем более, что они уже разработаны и уже находятся на рассмотрении в Кабинете Министров.