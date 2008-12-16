МВД предлагает карать фанов-нарушителей по статье ”Хулиганство”

Минстерство внутренних дел предлагает внести изменения в Административный Кодекс Украины и установить наказания для фанов, которые систематически нарушают порядок на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по вопросам обеспечения безопасности на Евро-2012 Александр САВЧЕНКО во время пресс-конференции.

"У нас есть в Админкодексе статья 173-тя "Хулиганство", но мы вносим статью 173 со значком 3 "О нарушении общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия на спортивных сооружениях". То есть, под эту категорию попадут не просто хулиганы, а те хулиганы, которые имеют отношение к спортивным мероприятиям", - сказал О.САВЧЕНКО. Он прибавил, что проект соответствующего закона уже внесен в парламент и в настоящий момент проходит комитеты Верховной Рады.

Заместитель министра объяснил, что внедрение такой нормы позволит стражам порядка применять к злостным нарушителям на стадионах такой вид наказания как "недопущение на спортивное сооружение на определенный срок". "Эта статья рано или поздно будет принята и даст возможность официально это делать, потому что неофициально не пускать людей (на стадион - УНИАН) практически не возможно", - отметил он.

О.САВЧЕНКО также сообщил, что сегодня МВД имеет фототеку нарушителей, и уже приобрело несколько современных видеокамер, которые могут распознавать людей и сигнализировать о приближении нежелательных лиц. Благодаря этому, сказал он, если такой человек в трезвом состоянии и не имеет при себе запрещенных предметов, он попадет на сооружение, но если есть хотя бы наименьшие нарушения – стражи порядка не пустят его на стадион.