МВД на подготовку к Евро-2012 планирует израсходовать 333 млн.грн

Министерство внутренних дел Украины планирует до конца 2011 года на подготовку к Евро-2012 израсходовать 333 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по вопросам обеспечения безопасности Евро-2012 Александр САВЧЕНКО.

“Если в этом году мы пробовали освоить 40 млн. грн, которые, к сожалению, государство дало не в полном объеме, но мы изыскали резервы из бюджета, выделенного для МВД, то в следующем мы планируем 45 млн. освоить, в 2010 г. – уже 63 млн. и в 2011 г. – 185 млн. грн.”, - сказал А.САВЧЕНКО, отметив, что на 2012 год пока еще целенаправленно средства не определяются.

По словам заместителя министра, большинство средств будет направлено на подготовку сотрудников правоохранительных органов, потому что руководство МВД “прекрасно понимает, насколько это будет сложная задача - обеспечить знание иностранных языков сотрудниками на достаточном для общения уровне во всех принимающих городах и туристических центрах”. Он сообщил, что с прошлого года есть разработанные программы и созданы специальные группы во всех подчиненных учебных заведениях для изучения иностранных языков.

Кроме этого, незначительная часть средств будет потрачена на проведение семинаров для обмена информацией с представителями правоохранительных органов других стран, которые имеют опыт проведения подобных мероприятий. А.САВЧЕНКО сообщил, что сегодня уже достигнуто согласие немецких полицейских принять участие в подготовке и проведении чемпионата в качестве консультантов, а также есть предложения от полиции Китая и Южной Кореи.

Еще одной статьей расходов при подготовке к Евро-2012 является закупка современного оборудования, в первую очередь видеотехники для наблюдения в местах массового пребывания людей.