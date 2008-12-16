В Донецке строительство ни одного объекта к ЧЕ-12 не остановлено

В настоящее время в Донецке не остановлено строительство ни одного объекта к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Обращаясь к журналистам, он сказал: «Вы можете убедиться, посетив объекты наши, которые строятся к Евро-2012, что ни один пока что объект, тот, который мы планировали в этом году, не остановлен».

Мэр отметил, что только строительство одной гостиницы на бульваре им. Пушкина отстает от графика: «Там продолжаются только подготовительные работы, и отставание от графика на 2 месяца».

В то же время А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что в конце прошлой недели разговаривал с руководителями организации, которая ведет в аэропорту «Донецк» строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы, и узнал, что это строительство под угрозой остановки. Мэр объяснил, что «там задолженность составляла 141 млн. грн. за уже выполненные строительные работы».