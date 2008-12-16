В Гданьске начали строить стадион к Евро-2012

В Гданьске началось строительство стадиона для проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению Евро-2012, работы начались в понедельник, 15 декабря, как и было предусмотрено подписанным в начале этого месяца контрактом.

В торжественной церемонии начала работ приняли участие президент Гданьска Павел АДАМОВИЧ и государственный секретарь Министерства спорта и туризма РП Адам ГЕРШ.

В компании отметили, что проект, подготовленный фирмой Rhode - Kellermann – Wawrowsky, составляет 92 тома.

Плиты крыши будут выполнены в 6 оттенках янтаря.

Возле стадиона будут построены два зала общей площадью 16 тыс. кв. м, а на сам стадион можно будет попасть через 4 тоннеля.

Стадион, который будет иметь 7 надземных и 1 подземный уровень, вместе с дополнительными помещениями будет занимать территорию 34 га.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря компания BIEG 2012, созданная для координации подготовки Гданьска к Евро-2012, подписала контракт с компанией Wakoz, которая накануне выиграла тендер на проведение подготовительных работ по строительству стадиона в Гданьске.

Стоимость упомянутого контракта (без налогов) - около 34 млн. долларов при более чем 200 млн. долларов общей стоимости сооружения стадиона.

Подготовительные работы должны быть завершены через 6 месяцев.

Wakoz также проводит подготовительные работы к строительству стадиона во Вроцлаве.

Гданьская арена, длина которой составит 227 метров, ширина - 194 м, а высота - 45 метров, должна быть построена к 2011 году.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей, в том числе 1500 мест предусмотрены для VIP-трибуны.

Согласно проекту, паркинг возле стадиона сможет вместить 1800 автомобилей и 160 грузовиков.

Гданьск является одним из 4 основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012.