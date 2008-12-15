Городской голова Львова знает, где взять деньги на стадион

Львовская городская власть рассматривает несколько вариантов привлечения средств на финансирование строительства стадиона к ЕВРО 2012 – в первую очередь это выпуск городских облигаций, а также получение банковского кредита. Кроме этого, Львов надеется на частичную помощь со стороны государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, об этом сегодня заявил городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ во время заседания оргкомитета из подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года из футбола во Львовской области.

По мнению мэра, в условиях экономического кризиса банкам более выгодно и менее рискованно выкупить городские облигации или предоставить кредит городу, чем вкладывать средства в частные проекты. Кроме того, использование банковских средств гарантирует непрерывное финансирование строительства стадиона.

«В то же время, городская власть будет способствовать воплощению инвестиционных проектов на территории вокруг стадиона. Средства, которые поступят в городскую казну от реализации таких проектов, будут компенсировать расходы города по строительству стадиона», - заметил А.САДОВОЙ.

Он также отметил, что не стоит манипулировать информацией о вероятном недофинансировании образования, медицины и других отраслей городской хозяйки через выделение средств на строительство стадиона. Ведь выделение средств на перечисленные сферы происходит через защищенные статьи в бюджете, а строительство стадиона будет компенсироваться из инвестиционных средств.

«Кроме того, проведение ЕВРО 2012 во Львове предоставит городу значительно больше средств, чем мы вложим в стадион, потому это очень выгодная инвестиция», - резюмировал А.САДОВОЙ.