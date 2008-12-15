Стратегию развития гортранспорта Львова разработают немцы

Сегодня стало известно название компании, которая будет разрабатывать стратегию развития городского транспорта во Львове, – это консорциум немецких компаний PTV AG – VCDB GMBH. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, это позволит стратегически адаптировать и развить транспортную сеть Львова, чтобы избежать заторов и «оживить» улицы.

Разрабатываться стратегия будет за грантовые средства Правительственного банка Германии KFW в грусти 500 тыс. евро длительностью на 20 лет. Уже этой пятницы с компанией-победителем будет подписано соглашение о сотрудничестве.

В целом, на Международный открыт квалификационный конкурс по разработке стратегии было подано 3 заявки компаний. Среди них такие мировые лидеры, как PTV AG –VCDB GMBH, Poyry Infra и Intecsa-Inavca – к омпанії, которые имели опыт разработки транспортных путей в ЕС. Победителя избирали Львовский городской совет и независимый эксперт по вопросам транспорта от немецкого банка KFW. PTV AG – VCDB GMBH набрала наибольшее количество баллов, второе место заняла испанская Intecsa-Inavca и третье соответственно Poyry Infra.

PTV AG – VCDB GMBH известна своими проектами в Австралии, Германии, и тому подобное.

Как отмечают организаторы конкурса, компания-победитель акцентировала в своей завці тесное сотрудничество с львовскими проектными институциями, то есть к разработке концепции они будут учитывать все предыдущие наработки.

В результате разработки концепции должно быть определено проекты в сфере дорожной инфраструктуры, общественного и городского транспорта, управления транспортными потоками развития городского транспорта на 20 лет.

«Проведение чемпионата Европы 2012 года из футбола - стимул для европейских банков вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру, в первую очередь, благодаря увеличению кредитных линий. Одна из частей транспортной концепции – подготовка города к ЕВРО 2012. Концепция должна определить приоритетность и доступность объектов. Соответственно, первоочередное кредитование получат те объекты, которые войдут в категорию «приоритетные», - сказал директор департамента ЕВРО 2012 Львовского горсовета Олег ЗАСАДНИЙ.

Кроме того концепция даст возможность упорядочить движение в городе, определить приоритетные транспортные направления движения в городе и предложить уже готовы проекты по их развитию.