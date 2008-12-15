У Президента 19 декабря пройдёт Координационный совет по Евро

В пятницу, 19 декабря, под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финала Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе заседания будет дана оценка работе органов государственной исполнительной и местных властей по реализации в 2008 году Плана мероприятий по подготовке к Евро-2012. Особый акцент при этом будет сделан на вопросах строительства новых и реконструкции действующих стадионов в Украине, создания современных систем предоставления помощи при чрезвычайных ситуациях, антитеррористических мероприятий и тому подобное.

Отдельное внимание участники заседания уделят вопросу строительства, реконструкции и ремонта по европейским стандартам гостиниц, автодорог, железных дорог, аэропортов в городах, которые будут принимать матчи европейского первенства.