УЕФА наказала Алиева

Удаление с поля и дальнейшее поведение полузащитника Александра Алиева в поединке группового турнира Лиги чемпионов «Арсенал» (Лондон) – «Динамо» (Киев) было одним из вопросов очередного заседания Контрольно-дисциплинарного Комитета УЕФА. Его решение было следующим: дисквалифицировать Алиева от участия в турнирах под эгидой УЕФА на два матча, сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Киев).

Первый поединок - в Киеве против «Фенербахче» - Александр уже пропустил. Также зрителем 23-летний полузащитник будет во время первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА, соперника в котором «Динамо» узнает в конце недели.

Сейчас же Алиев находится в отпуске, отдыхая и восстанавливаясь после операции на паховых кольцах.